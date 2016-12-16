Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: Россия и Япония должны прекратить пинг-понг по Курилам

По словам президента РФ, пора понять, что фундаментальные интересы обеих стран требуют окончательного урегулирования территориального вопроса

Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

России и Японии нужно прекратить «исторический пинг-понг» по Курилам и понять, что фундаментальные интересы обеих стран требуют окончательного урегулирования территориального вопроса, заявил президент России Владимир Путин.

«На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно в конце концов понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговорам с премьером Японии Синдзо Абэ.

Путин отметил, что читал «очень трогательные письма» бывших жителей Южных Курил, которые передал ему Абэ.

Ранее в ходе пресс-конференции премьер Японии заявил, что Курильские острова должны стать совместной зоной проживания россиян и японцев. 

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Путин: Россия и Япония должны прекратить пинг-понг по Курилам

Путин: Россия и Япония должны прекратить пинг-понг по КуриламПо словам президента РФ, пора понять, что фундаментальные интересы обеих стран требуют окончательного урегулирования территориального вопроса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке