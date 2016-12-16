Путин: Россия и Япония должны прекратить пинг-понг по Курилам

России и Японии нужно прекратить «исторический пинг-понг» по Курилам и понять, что фундаментальные интересы обеих стран требуют окончательного урегулирования территориального вопроса, заявил президент России Владимир Путин.

«На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно в конце концов понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговорам с премьером Японии Синдзо Абэ.

Путин отметил, что читал «очень трогательные письма» бывших жителей Южных Курил, которые передал ему Абэ.

Ранее в ходе пресс-конференции премьер Японии заявил, что Курильские острова должны стать совместной зоной проживания россиян и японцев.

