Ночь на пятницу стала самой холодной в столичном регионе с начала зимы

Ночь на пятницу стала самой холодной с начала этой зимы в Московском регионе. На метеостанции на ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 19 градусов, а в подмосковных Черустях похолодало до минус 27,1 градуса.

«Температура в ночь на 16 декабря на базовой московской метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 18,7 градуса. Предыдущий минимум сезона зафиксирован 14 декабря, когда подморозило до минус 17 градусов», — сообщили в Гидрометеобюро Москвы и Подмосковья.

В других районах Подмосковье термометры зафиксировали следующие значения: в Павловском Посаде температура опустилась до минус 22,8 градуса, а в Егорьевске — до минус 22,3 градуса, сообщает телеканал «360».

В ближайшие дни, по данным синоптиков, мороз покинет Москву — в субботу в столице ожидается от минус одного до минус трех градусов, а в воскресенье — около нуля. Со следующей недели холод вновь вернется в регион.



Напомним, до этого самая холодная ночь с начала зимы была зафиксирована в Москве 14 декабря. По данным Гидрометцентра, столбики столичных термометров опустились в среду до минус 17 градусов.

