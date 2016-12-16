СМИ: эвакуация в Алеппо остановлена из-за обстрела боевиками

Эвакуация террористов и членов их семей из восточных кварталов сирийского Алеппо остановлена из-за обстрела пункта выезда и нарушения боевиками условий перемирия. Об этом сообщил государственный сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

«Поступает информация о том, что боевики нарушили соглашение и попытались взять людей в заложники. Террористические группировки в Алеппо обстреляли район квартала Рамусе», — передает корреспондент телеканала.

Кроме того, сообщается, что боевики обстреляли города Фуа и Кефрайя, откуда также ведется эвакуация, причем в тот момент, когда новая партия автобусов уже была готова выехать из Алеппо. Боевики попытались взять мирных жителей в заложники, передает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца происходящего, в районе выезда прогремело несколько взрывов.

Вывод террористов и членов их семей из Алеппо к настоящему моменту продолжается вторые сутки при участии офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Ранее в пятницу центр сообщил, что из города вывезли более 6 тыс. человек.