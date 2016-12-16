Более 3 тыс. террористов выведено за сутки из Алеппо

За первые сутки операции по выводу террористов из восточной части сирийского Алеппо был выведен 6401 человек, в том числе более 3 тыс. боевиков и 301 раненый. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

«Автоколонны следуют по специальному коридору из городского квартала Салах-эд-Дин в восточном Алеппо в район Эр-Рашидин-4 на западной окраине города, где все боевики и члены их семей пересаживаются на другой транспорт для следования в Идлиб», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что все пассажирские автобусы и машины скорой помощи сопровождаются офицерами Центра примирения и привлеченными сотрудниками Международного комитета красного креста (МККК). Также сообщается, что в целях обеспечения безопасности по маршруту выставлены специальные посты. Кроме того, контроль операции осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов и веб-камер.

Как ранее писали «Известия» сотрудники ООН наблюдают за процессом и оказывают помощь в эвакуации по приглашению России.

