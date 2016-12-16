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МИД РФ усомнился в самостоятельности ЕС на международной арене

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на продление экономических санкций со стороны ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Говорить о роли Евросоюза как самостоятельного и ответственного игрока на международной арене вряд ли приходится, заявили в МИД РФ.

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на продление экономических санкций со стороны ЕС.

«Вчера по итогам Евросовета Туск заявил, что в ЕС ждут прояснения политики новой вашингтонской администрации по России. Фактически председатель Евросовета тем самым расписался в полной зависимости от США в этом вопросе вопреки интересам стран-членов, значительно пострадавших от санкционного противостояния с Россией», — отметили в российском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что «увязка рестрикций с выполнением Москвой Минских соглашений абсурдна».

По мнению дипломатов, именно Россия играет «конструктивную роль в переговорах в «нормандском формате».

«Несомненно, антироссийские рестрикции стали самоцелью для ЕС, который за неимением других достойных примеров хочет всячески продемонстрировать свое пресловутое единство хотя бы в этой сфере», — говорится в заявлении.

При этом в МИДе подчеркнули, что продление антироссийских санкций не стало неожиданностью для Москвы.

Напомним, накануне лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении РФ из-за ситуации на востоке Украины еще на полгода.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

МИД РФ усомнился в самостоятельности ЕС на международной арене

МИД РФ усомнился в самостоятельности ЕС на международной аренеТаким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на продление экономических санкций со стороны ЕС

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