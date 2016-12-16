ФК «Динамо» определился с составом совета директоров

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», на котором председателем совета директоров был избран бывший вице-президент команды Юрий Белкин.



Как сообщает пресс-служба бело-голубых, в состав совета директоров также вошли: нынешний генеральный директор ФК «Динамо» Евгений Муравьев, председатель правления «Банка Москвы» Геннадий Солдатенков, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Василий Титов и Сергей Федоров, который является советник председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

Ранее о подобном развитии событий писала газета «Известия».

Читайте подробнее в материале: ВТБ усилит свое представительство в совете директоров «Динамо»



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

