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ФК «Динамо» определился с составом совета директоров

Председателем был избран бывший вице-президент бело-голубых Юрий Белкин

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», на котором председателем совета директоров был избран бывший вице-президент команды Юрий Белкин.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, в состав совета директоров также вошли: нынешний генеральный директор ФК «Динамо» Евгений Муравьев, председатель правления «Банка Москвы» Геннадий Солдатенков, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Василий Титов и Сергей Федоров, который является советник председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

Ранее о подобном развитии событий писала газета «Известия».

Читайте подробнее в материале:

ВТБ усилит свое представительство в совете директоров «Динамо»

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ФК «Динамо» определился с составом совета директоров

Председателем был избран бывший вице-президент бело-голубых Юрий Белкин

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