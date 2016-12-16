Более 500 драгоценностей изъяли у Хорошавина в доход государства

Судебные приставы изъяли у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина 539 драгоценных изделий, сообщается на сайте ФССП.

Принадлежавшие бывшему главе региона драгоценности были 5 декабря переданы в Гохран «для дальнейшего обращения в доход государства».

В ведомстве добавили, что в ближайшее время Росимуществу будет передано «движимое и недвижимое имущество должника, в том числе земельные участки, дом, автотранспортные средства».

«Общая стоимость имущества, подлежащего обращению вдоход государства, составляет более миллиарда рублей», — говорится в сообщении ФССП.

Напомним, что Хорошавин был задержан в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца чиновник был отстранен от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Хорошавин обжаловал конфискацию имущества на 1,1 млрд рублей в Конституционном суде.

