Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Более 500 драгоценностей изъяли у Хорошавина в доход государства

Экс-губернатора Сахалина не смог объяснить в суде происхождение своих активов

Судебные приставы изъяли у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина 539 драгоценных изделий, сообщается на сайте ФССП.

Принадлежавшие бывшему главе региона драгоценности были 5 декабря переданы в Гохран «для дальнейшего обращения в доход государства».

В ведомстве добавили, что в ближайшее время Росимуществу будет передано «движимое и недвижимое имущество должника, в том числе земельные участки, дом, автотранспортные средства».

«Общая стоимость имущества, подлежащего обращению вдоход государства, составляет более миллиарда рублей», — говорится в сообщении ФССП.

Напомним, что Хорошавин был задержан в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца чиновник был отстранен от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Хорошавин обжаловал конфискацию имущества на 1,1 млрд рублей в Конституционном суде.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Более 500 драгоценностей изъяли у Хорошавина в доход государства

Экс-губернатора Сахалина не смог объяснить в суде происхождение своих активов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке