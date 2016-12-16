В Алеппо остались группы радикально настроенных боевиков

По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, в ряде районов Алеппо остались боевики, ведущие обстрел позиций сирийских войск.

В сообщении уточняется, что восточные районы Алеппо за минувшие сутки покинули все желающие. Всего из восточных кварталов города российским Центром примирения было вывезено более 9,5 тыс. человек.

«В отдельных кварталах остались группы боевиков радикальных и непримиримых банд, которые ведут обстрел сирийских войск», — говорится в сообщении российского Центра.

Освобождение отдельных кварталов Алеппо, где находятся радикально настроенные боевики, продолжает сирийская армия.