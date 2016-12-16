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Арестован подозреваемый в нападении на начальника полиции Отрадного

Четверо неизвестных 11 декабря напали на руководителя ОМВД России по городу Отрадному Дмитрия Вашуркина и его жену

Суд в пятницу арестовал одного из подозреваемых в нападении на начальника ОМВД РФ по городу Отрадному и его супругу.

Определением Волжского районного суда Самарской области Даниил Елтышев арестован на два месяца, передает «РИА Новости».

Нападение на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и его жену Екатерину произошло 11 декабря. Четверо неизвестных напали на супругов в их доме в поселке Смышляевка Волжского района Самарской области.

Женщина скончалась от полученных ранений, Дмитрий Вашуркин был госпитализирован.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Арестован подозреваемый в нападении на начальника полиции Отрадного

Четверо неизвестных 11 декабря напали на руководителя ОМВД России по городу Отрадному Дмитрия Вашуркина и его жену

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