Бывший глава администрации экс-президента Украины Андрей Клюeв заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году заранее подготовили спецслужбы США.



Он отметил, что обе «цветные революции», которые пережила Украина в 2004 и в 2014 году, были «скроены по одним лекалам». Клюев также заявил, что путч 2014 года был «заранее спланированной военной операцией».



Клюев также поделил вышедших зимой 2013–2014 годов на киевский майдан Нeзaлежнocти (площадь Независимости) людей на мирных митингующих и провокаторов. По его словам, были те, которые просто митинговали. А были обученные и проплаченные западными спецслужбами провокаторы, которые стреляли, бросали «коктейли Молотова» и жгли сотрудников «Беркута».



Клюeв назвал также непосредственных организаторов майдана. Ими, указал экс-глава бывшей президентской администрации, являются секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат Сергей Пашинский.

По его информации, именно Пашинский «завез две группы снайперов — одну из Грузии, другую из Прибалтики». Он подчеркнул, что одного из предполагаемых снайперов «грузинской группы» задерживали члены запрещенной в России организации «Правый сектор».

«Этого человека звали Владимир Дaxнaдзе, его поймал «Правый сектор» и допросил, он признался, что приехал в Киев подработать. Но приехал Пашинский и забрал Дaxнaдзе у «Правого сектора», — цитирует Клюева агентство ТАСС.

Всех остальных, по его утверждению, использовались втемную и уже потом. Арсения Яценюкa, Олега Тягнибoкa, Виталия Кличкo и «Правый сектор», который сначала даже задерживал снайперов, которые стреляли по мирным митингующим и бойцам силовых служб.



Напомним, Дорогомиловский суд Москвы продолжил сегодня рассматривать иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом.