Демократы собираются создать комиссию по «российским хакерам»

Демократическая партия США собирается создать комиссию по расследованию якобы имевшего место вмешательства российских хакеров в процесс выборов президента. Эта комиссия по замыслу инициаторов должна быть подобна той, которая была сформирована после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее президент США Барак Обама и группа влиятельных сенаторов-демократов без предъявления каких-либо доказательств обвинили «российских хакеров» во взломе компьютерных сетей демократов.



Информированный источник «Известий» в политических кругах в Вашингтоне сказал, что сенаторы-демократы планируют самостоятельно создать специальную комиссию, которая начнет заниматься расследованием якобы имевшего место вмешательства российских хакеров в выборы президента США.



— Комиссия будет независимой как от конгресса, так и от Белого дома. Дело в том, что в сенате и палате представителей большинство — за республиканцами, и они выступают против ее создания. А демократы хотят сделать это по примеру комиссии, которая расследовала теракты 11 сентября 2001 года, и списать все провалы администрации Барака Обамы на Москву. В Вашингтоне идет политический торг, но одно можно сказать с уверенностью: демократы придумают какой-то повод, чтобы оправдать проигрыш своего кандидата на выборах, — сказал источник.



Собеседник также добавил, что группа республиканских сенаторов, в частности Джон Маккейн и Линдси Грэм, также намерены расследовать действия «российских хакеров». Однако, по словам источника, они хотят сделать это силами конгресса.



Между тем избранный президент Дональд Трамп назвал обвинения в адрес России нелепыми.



«Если Россия или кто-то еще нас взломал, почему Белый дом так долго это расследует? Почему они начали об этом говорить после поражения Хиллари Клинтон?» — задался вопросом Дональд Трамп в своем Twitter.



Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что попытки приписать России хакерские атаки ждет полный провал.

— Демократы и Барак Обама проиграли всё, что можно было проиграть. Это акт отчаяния истеблишмента. России, и особенно президенту Владимиру Путину, приписывают сверхчеловеческие возможности, пытаясь оправдать свои неудачи. Новый президент США готовится кардинально изменить основные парадигмы внутренней и внешней политики. Многим высокопоставленным чиновникам придется оставить свои теплые кресла. Поэтому элиты, особенно демократы, пытаются сохранить статус-кво, цепляясь за все возможные соломинки, — отметил Эдуард Лозанский.



Примечательно, что дискуссии вокруг хакеров, якобы взломавших серверы партии, привели к конфликту не только между республиканцами и демократами, но и между ЦРУ и Нацразведкой США. Ранее агентство Reuters сообщило, что директор Национальной разведки отказался поддержать версию, ранее выдвинутую ЦРУ, о якобы проведенных Россией хакерских атаках. Такого же мнения придерживаются и в ФБР.



Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «эта история со взломами похожа на банальную разборку между американскими силовиками за сферы влияния». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что обвинения США в адрес России в хакерских атаках выглядят «непристойно» ввиду абсолютной бездоказательности.



— Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно, — заявил Дмитрий Песков.