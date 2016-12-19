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Демократы собираются создать комиссию по «российским хакерам»

В США хотят расследовать якобы имевший место взлом серверов Демократической партии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Демократическая партия США собирается создать комиссию по расследованию якобы имевшего место вмешательства российских хакеров в процесс выборов президента. Эта комиссия по замыслу инициаторов должна быть подобна той, которая была сформирована после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее президент США Барак Обама и группа влиятельных сенаторов-демократов без предъявления каких-либо доказательств обвинили «российских хакеров» во взломе компьютерных сетей демократов.

Информированный источник «Известий» в политических кругах в Вашингтоне сказал, что сенаторы-демократы планируют самостоятельно создать специальную комиссию, которая начнет заниматься расследованием якобы имевшего место вмешательства российских хакеров в выборы президента США.

— Комиссия будет независимой как от конгресса, так и от Белого дома. Дело в том, что в сенате и палате представителей большинство — за республиканцами, и они выступают против ее создания. А демократы хотят сделать это по примеру комиссии, которая расследовала теракты 11 сентября 2001 года, и списать все провалы администрации Барака Обамы на Москву. В Вашингтоне идет политический торг, но одно можно сказать с уверенностью: демократы придумают какой-то повод, чтобы оправдать проигрыш своего кандидата на выборах, — сказал источник.

Собеседник также добавил, что группа республиканских сенаторов, в частности Джон Маккейн и Линдси Грэм, также намерены расследовать действия «российских хакеров». Однако, по словам источника, они хотят сделать это силами конгресса.

Между тем избранный президент Дональд Трамп назвал обвинения в адрес России нелепыми.

«Если Россия или кто-то еще нас взломал, почему Белый дом так долго это расследует? Почему они начали об этом говорить после поражения Хиллари Клинтон?» — задался вопросом Дональд Трамп в своем Twitter.

Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что попытки приписать России хакерские атаки ждет полный провал.

— Демократы и Барак Обама проиграли всё, что можно было проиграть. Это акт отчаяния истеблишмента. России, и особенно президенту Владимиру Путину, приписывают сверхчеловеческие возможности, пытаясь оправдать свои неудачи. Новый президент США готовится кардинально изменить основные парадигмы внутренней и внешней политики. Многим высокопоставленным чиновникам придется оставить свои теплые кресла. Поэтому элиты, особенно демократы, пытаются сохранить статус-кво, цепляясь за все возможные соломинки, — отметил Эдуард Лозанский.

Примечательно, что дискуссии вокруг хакеров, якобы взломавших серверы партии, привели к конфликту не только между республиканцами и демократами, но и между ЦРУ и Нацразведкой США. Ранее агентство Reuters сообщило, что директор Национальной разведки отказался поддержать версию, ранее выдвинутую ЦРУ, о якобы проведенных Россией хакерских атаках. Такого же мнения придерживаются и в ФБР.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «эта история со взломами похожа на банальную разборку между американскими силовиками за сферы влияния». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что обвинения США в адрес России в хакерских атаках выглядят «непристойно» ввиду абсолютной бездоказательности.

— Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно, — заявил Дмитрий Песков.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Демократы собираются создать комиссию по «российским хакерам»

Демократы собираются создать комиссию по «российским хакерам»В США хотят расследовать якобы имевший место взлом серверов Демократической партии

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