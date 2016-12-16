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Пятница,
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Госдума приняла проект закона о взимании платы за въезд в города

Документ, ограничивающий движение транспорта путем оплаты, принят депутатами в первом чтении

Госдума приняла проект закона, наделяющий местные власти полномочиями вводить плату при въезде в различные зоны городов.

Таким образом, полагают законодатели, региональные и местные власти смогут временно ограничивать движение транспорта. Как следует из проекта закона, власти на местах смогут вводить временные ограничения и прекращать движение транспортных средств на трассах, взимать плату за проезд по дорогам и использовать платные парковки, передает «Федеральное агентство новостей».

Законопроект ограничивает конституционное право на свободное перемещение граждан, отметили представители КПРФ. Депутат от коммунистов Валерий Рашкин заявил, что «проект бьет по малому и среднему бизнесу, граждане увидят изменение цен в магазинах, так как допрасходы (плата за проезд. — «Известия») будут заложены в цену». «По сути, создаем механизм по выкачиванию денег из бизнеса и населения», — заявил депутат. Представители «Справедливой России» заявили, что будут оспаривать законность законопроекта вплоть до Конституционного суда.

Рассмотрение проекта закона переносилось в Госдуме несколько раз, хотя он был внесен на рассмотрение депутатов в апреле.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Госдума приняла проект закона о взимании платы за въезд в города

Документ, ограничивающий движение транспорта путем оплаты, принят депутатами в первом чтении

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