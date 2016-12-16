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«Первый канал» не покажет матч Еврохоккейтура с участием сборной РФ

Из-за низких рейтингов Кубка «Первого канала» трансляция отменена, права на показ хоккейных встреч переданы «Матч ТВ»

«Первый канал» решил отменить прямые трансляции матчей Кубка «Первого канала» (второй этап Еврохоккейтура) из-за утраты интереса аудитории к спортивным программам.

Как сообщает пресс-служба телеканала, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам по сравнению с другими продуктами телеканала, идущими в это время.

«Первый канал» не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств», — подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что в интересах болельщиков оставшиеся матчи будут показаны по телеканалу «Матч ТВ», которому бесплатно были переданы права на прямые трансляции турнира.

В свою очередь, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки уверена, что трансляции игр второго этапа Еврохоккейтура на ее телеканале пройдут успешно, их рейтинги будут стабильно высокими.

«Если соревнования интересны нашим зрителям, то «Матч ТВ» обязательно их показывает», — цитирует Канделаки агентство ТАСС.

Стоит отметить, что сегодняшнюю встречу между ледовыми дружинами РФ и Чехии «Первый канал» покажет с третьего периода.

Начало встречи в 19.00 по Москве. В программе «Первого канала» на это время запланирован показ передач «Давай поженимся» и «Поле чудес».

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

«Первый канал» не покажет матч Еврохоккейтура с участием сборной РФ

Из-за низких рейтингов Кубка «Первого канала» трансляция отменена, права на показ хоккейных встреч переданы «Матч ТВ»

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