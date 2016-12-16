Суд арестовал сотрудника антикоррупционного главка МВД

Пресненский суд Москвы до 21 января арестовал сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Александра Соболя по делу о провокации взятки. Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий.



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Соболь занимал должность замначальника 25-го отдела управления «Б» ГУЭБиПК МВД России.

Ранее суд отправил под домашний арест агента оперативников Вадима Алферова, который полностью признал вину в совершенном преступлении.



Также ранее суд арестовал до 21 января старшего оперуполномоченного антикоррупционного главка МВД Сергея Абрамова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, Соболь, Абрамов и Алферов были задержаны 9 декабря по подозрению в фальсификации доказательств по делу о продаже должностей в Высший совет партии «Единая Россия».

