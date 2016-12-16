Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Суд арестовал подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Уроженцы Таджикистана и Молдовы пробудут под стражей до 14 февраля

Определение об аресте всех подозреваемых в подготовке терактов в Москве вынес в пятницу Мещанский суд Москвы. 

Уголовное дело в отношении трех граждан Таджикистана и гражданина Молдовы было возбуждено 14 декабря.

Четверо арестованных готовили теракты в Москве. В ходе обысков по месту их жительства обнаружены взрывные устройства, автоматы и большое количество взрывчатки. Ранее сообщалось, что террористические атаки боевики готовили по указанию эмиссара ИГ (запрещена в РФ), находящегося в Турции.

Читайте также:

Один из задержанных за подготовку терактов в Москве работал таксистом

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Суд арестовал подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Уроженцы Таджикистана и Молдовы пробудут под стражей до 14 февраля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке