Суд арестовал подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Определение об аресте всех подозреваемых в подготовке терактов в Москве вынес в пятницу Мещанский суд Москвы.

Уголовное дело в отношении трех граждан Таджикистана и гражданина Молдовы было возбуждено 14 декабря.



Четверо арестованных готовили теракты в Москве. В ходе обысков по месту их жительства обнаружены взрывные устройства, автоматы и большое количество взрывчатки. Ранее сообщалось, что террористические атаки боевики готовили по указанию эмиссара ИГ (запрещена в РФ), находящегося в Турции.