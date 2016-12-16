МВД отрицает наличие заболевания у пса Добрыни

В Центре кинологической службы МВД РФ заявили, что у пса Добрыни дисплазия задних конечностей.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в кинологической службе ведомства, у собаки не может быть этого заболевания, так как у нее очень «чистая линия» и одна из лучших в России родословных немецких овчарок.

Источник добавил, что перед тем, как кинологическая служба подарила Добрыню французской полиции, собаку полностью обследовали, также были оформлены все документы, согласно которым всё было в порядке.

Однако в кинологической службе не исключают и того, что дисплазия у Добрыни могла развиться в более позднем возрасте, однако это вряд ли возможно, так как в роду у пса не было ни одного случая этого заболевания.

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