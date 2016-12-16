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Генштаб РФ: завершена операция по освобождению Алеппо от террористов

Более 3,4 тыс. боевиков «умеренной оппозиции» прекратили сопротивление

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков.

Менее чем за сутки была проведена операция по «выводу из восточных районов города Алеппо вооруженных формирований и членов их семей», сказал Рудской. «Операция по выводу завершена», — добавил он. Рудской рассказал, что в направлении Рашидин-4 автобусами и каретами скорой помощи вывезены 9560 человек — боевики с их семьями.

Освобождение Алеппо создало все условия для мирного урегулирования конфликта в Сирии, отметил Рудской.

Он уточнил, что более  3,4 тыс. боевиков «умеренной оппозиции» прекратили сопротивление, амнистированы были 3056 из них.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Генштаб РФ: завершена операция по освобождению Алеппо от террористов

Более 3,4 тыс. боевиков «умеренной оппозиции» прекратили сопротивление

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