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Корабли ВМС США покидают район Средиземноморья у берегов Ливии

Это происходит после освобождения прибрежного города Сирт от боевиков

Американские военные корабли уходят от ливийских берегов после завершения операции по освобождению прибрежного города Сирт от террористов ИГ (запрещено в РФ).

Командир ударной группы ВМС США Эндрю Смит заявил, что группа выполняла боевые задачи в Средиземном море в течение четырех месяцев.

У берегов Ливии находился десантный корабль Wasp и десантно-транспортный San Antonio. В операции по освобождению Сирта были задействованы истребители вертикального взлета и посадки Harrier и вертолеты Super Cobra, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Корабли ВМС США покидают район Средиземноморья у берегов Ливии

Это происходит после освобождения прибрежного города Сирт от боевиков

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