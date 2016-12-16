Корабли ВМС США покидают район Средиземноморья у берегов Ливии

Американские военные корабли уходят от ливийских берегов после завершения операции по освобождению прибрежного города Сирт от террористов ИГ (запрещено в РФ).



Командир ударной группы ВМС США Эндрю Смит заявил, что группа выполняла боевые задачи в Средиземном море в течение четырех месяцев.

У берегов Ливии находился десантный корабль Wasp и десантно-транспортный San Antonio. В операции по освобождению Сирта были задействованы истребители вертикального взлета и посадки Harrier и вертолеты Super Cobra, сообщает «Федеральное агентство новостей».