Обама отказался комментировать возможный исход заседания выборщиков

Президент США Барак Обама не стал комментировать предположения о том, что коллегия выборщиков США может лишить победы избранного президента Дональда Трампа.

«Не мое дело решать, кто будет моим преемником. Это дело американского народа, а теперь и дело выборщиков», — приводит «Интерфакс» слова Обамы, сказанные во время пресс-конференции.

Для победы на президентских выборах необходимо 270 голосов выборщиков. Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, Клинтон — 232. 19 декабря выборщики официально изберут нового главу государства.