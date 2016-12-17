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Обама отказался комментировать возможный исход заседания выборщиков

Коллегия выборщиков официально изберет нового главу США 19 декабря

Президент США Барак Обама не стал комментировать предположения о том, что коллегия выборщиков США может лишить победы избранного президента Дональда Трампа.

«Не мое дело решать, кто будет моим преемником. Это дело американского народа, а теперь и дело выборщиков», — приводит «Интерфакс» слова Обамы, сказанные во время пресс-конференции.

Для победы на президентских выборах необходимо 270 голосов выборщиков. Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, Клинтон — 232. 19 декабря выборщики официально изберут нового главу государства.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Обама отказался комментировать возможный исход заседания выборщиков

Коллегия выборщиков официально изберет нового главу США 19 декабря

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