Нацразведка США: расследование влияния на выборы скоро завершится

В ближайшие недели разведывательные службы США завершат расследование относительно возможного иностранного влияние на выборы президента 8 ноября, после чего полученные сведения будут переданы в конгресс и опубликованы, говорится в сообщении американской Национальной разведки.

В пресс-релизе Нацразведки сказано, что президент США Барак Обама дал соответствующее поручение. Оно предусматривает, в частности, расследование иностранного влияния на выборы в США, начиная с 2008 года, сообщает «Интерфакс».

«Как только расследование будет завершено в течение ближайших недель, разведывательное сообщество будет готово проинформировать Конгресс и сделает свои выводы достоянием общественности», — говорится в сообщении Нацразведки.

Там также сказано, что при предании огласке этих сведений будет обеспечена защита источников информации и методов работы разведки.

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