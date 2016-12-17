Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Нацразведка США: расследование влияния на выборы скоро завершится

В американской разведке заявили, что по окончании следствия предадут его результаты огласке

В ближайшие недели разведывательные службы США завершат расследование относительно возможного иностранного влияние на выборы президента 8 ноября, после чего полученные сведения будут переданы в конгресс и опубликованы, говорится в сообщении американской Национальной разведки.

В пресс-релизе Нацразведки сказано, что президент США Барак Обама дал соответствующее поручение. Оно предусматривает, в частности, расследование иностранного влияния на выборы в США, начиная с 2008 года, сообщает «Интерфакс».

«Как только расследование будет завершено в течение ближайших недель, разведывательное сообщество будет готово проинформировать Конгресс и сделает свои выводы достоянием общественности», — говорится в сообщении Нацразведки.

Там также сказано, что при предании огласке этих сведений будет обеспечена защита источников информации и методов работы разведки.

Читайте также:

Обама уверен, что голоса на выборах в США были подсчитаны правильно

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Нацразведка США: расследование влияния на выборы скоро завершится

В американской разведке заявили, что по окончании следствия предадут его результаты огласке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке