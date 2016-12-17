Росгвардия отметила важность взаимодействия с полицией

Ключевой задачей Росгвардии является борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности российских граждан, прокомментировали в ведомстве заявления о том, что Росгвардия якобы была создана для борьбы с «революционными брожениями».

«Росгвардия во взаимодействии с правоохранительными органами страны выполняет комплекс масштабных задач по обеспечению общественной безопасности российских граждан, противодействию терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу управления Федеральной службы войск Национальной гвардии в Алтайском крае Александра Мауля сообщали, что якобы Росгвардия была создана для борьбы с «пятой колонной» и для «сдерживания революционных порывов».

Кроме того, в Национальной гвардии отметили уже достигнутые службой после ее создания успехи, в частности, снижение уличной преступности в регионах, где дислоцированы ее подразделения.



В ведомстве добавили, что в текущем году была обеспечена безопасность на 15 мероприятиях мирового и государственного масштаба, а также осуществлена антитеррористическая защищенность важных государственных объектов и специальных грузов.