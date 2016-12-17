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В Польше протестующие заблокировали депутатов в здании парламента

Акция протеста началась с блокады работы нижней палаты парламента оппозицией

Участники проходящей возле зданий польского парламента антиправительственной акции заблокировали выходы из здания, где находятся депутаты правящей партии «Закон и справедливость», сообщает ТАСС.

Акция протеста началась с блокады работы нижней палаты парламента оппозицией, которая отказалась участвовать в работе из-за планов ограничения доступа журналистов в парламент. Позже правящей партия собрала кворум и приняла бюджет на 2017 год, а также закон о снижении пенсий бывшим сотрудникам силовых структур.

Оппозиция посчитала голосования нелегитимными, так как они были проведены в помещении, которое не оборудовано электронной системой подсчета голосов. При этом президиум зала пленарных заседаний был заблокирован.

В итоге акция протеста перенеслась на площадь у здания парламента. К ней присоединились активисты Комитета обороны демократии, отстаивающие гражданские права и свободы.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

В Польше протестующие заблокировали депутатов в здании парламента

Акция протеста началась с блокады работы нижней палаты парламента оппозицией

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