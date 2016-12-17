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Во Франции обнаружили склад с оружием и взрывчаткой ЭТА

Точное количество боеприпасов, принадлежащих баскской террористической организации, пока не установлено

Во Франции был найден склад с оружием и взрывчаткой, которые принадлежат баскской террористической организации ЭТА, сообщает «РИА Новости».

В ходе операции, которую совместно проводят Гражданская гвардия Испании и Главное управление внутренней безопасности МВД Франции, были задержаны три человека. Точное количество боеприпасов пока не установлено.

Баскская террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек.

В 2011 году организация объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее полной ликвидации.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Во Франции обнаружили склад с оружием и взрывчаткой ЭТА

Точное количество боеприпасов, принадлежащих баскской террористической организации, пока не установлено

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