Во Франции обнаружили склад с оружием и взрывчаткой ЭТА

Во Франции был найден склад с оружием и взрывчаткой, которые принадлежат баскской террористической организации ЭТА, сообщает «РИА Новости».

В ходе операции, которую совместно проводят Гражданская гвардия Испании и Главное управление внутренней безопасности МВД Франции, были задержаны три человека. Точное количество боеприпасов пока не установлено.

Баскская террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек.

В 2011 году организация объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее полной ликвидации.