Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Мурманске на женщину рухнула часть бетонной конструкции здания

Пострадавшая получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована

В центре Мурманска на женщину упала часть железобетонной конструкции здания. Пострадавшая получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована, сообщает «РИА Новости».

Региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Отмечается, что 23-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Мурманской области на дороги выделят почти 28 млн рублей

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

В Мурманске на женщину рухнула часть бетонной конструкции здания

Пострадавшая получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке