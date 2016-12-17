В Мурманске на женщину рухнула часть бетонной конструкции здания

Пострадавшая получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована
В центре Мурманска на женщину упала часть железобетонной конструкции здания. Пострадавшая получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована, сообщает «РИА Новости».
Региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
Отмечается, что 23-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Читайте также: