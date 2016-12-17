Полиция вывела главу правящей партии Польши из окруженного сейма

Полиция оттеснила протестующих и вывела главу правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского из окруженного здания парламента, сообщает агентство Reuters.



Отмечается, что Качиньский уехал на автомобиле в сопровождении конвоя. Однако внутри парламента остались оппозиционные депутаты, которые решили не покидать здание и продолжить блокировать президиум в пленарном зале заседаний.

Ранее участники антиправительственной акции заблокировали все выходы из здания парламента. Протест начался с блокады работы нижней палаты парламента оппозицией, которая отказалась участвовать в работе из-за планов ограничения доступа журналистов в парламент.

