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Полиция вывела главу правящей партии Польши из окруженного сейма

Сообщается, что Ярослав Качиньский уехал на автомобиле в сопровождении конвоя

Полиция оттеснила протестующих и вывела главу правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского из окруженного здания парламента, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Качиньский уехал на автомобиле в сопровождении конвоя. Однако внутри парламента остались оппозиционные депутаты, которые решили не покидать здание и продолжить блокировать президиум в пленарном зале заседаний.

Ранее участники антиправительственной акции заблокировали все выходы из здания парламента. Протест начался с блокады работы нижней палаты парламента оппозицией, которая отказалась участвовать в работе из-за планов ограничения доступа журналистов в парламент.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Полиция вывела главу правящей партии Польши из окруженного сейма

Сообщается, что Ярослав Качиньский уехал на автомобиле в сопровождении конвоя

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