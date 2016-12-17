Задержанные в Южной Корее россияне покидают страну

Консул РФ в Сеуле Владимир Топеха сообщил ТАСС, что 24 гражданина России, которые ранее были задержаны в южнокорейском международном аэропорту Инчхон, покидают страну.

«Причина непропуска пассажиров — несоответствие заявленной цели въезда той, которая выяснилась в ходе интервью, которое проводилось в присутствии русскоязычного переводчика», — сказал дипломат.

Сообщается, что из 24 человека на данный момент разъехались 11. Оставшиеся 13 человек планируют улететь до конца дня. Граждане России улетели в Новосибирск, Хабаровск и Владивосток, еще один вернулся во Вьетнам. Также решается вопрос о передаче российской авиакомпании гражданина, который прибыл из Ташкента.