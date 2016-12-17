Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Инцидент произошел в одном из микрорайонов Воскресенска
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, еще две женщины пострадали в результате инцидента. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов области.
По его словам, возгорание произошло в 5.30 мск в микрорайоне Лопатинский на улице Роз в Воскресенске.
«В результате пожара деревянный дом сгорел практически полностью. При пожаре погибли двое несовершеннолетних детей, ожоги и отравления дымом получили две женщины», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.