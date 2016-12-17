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Автомобиль, перевозивший школьников, опрокинулся в Якутии

Дети ехали на конференцию в город Олемкинск

В субботу в Якутии попал в ДТП автомобиль, перевозивший школьников. Дети ехали на конференцию в город Олемкинск, «УАЗ-3962» перевернулся около 11.00 по местному времени.

Дети получили ушибы и ссадины, преподаватель, сопровождавший школьников, сломала кисть, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Пострадавшие  воспитанники школы-интерната из села Токко 20022003 годов рождения, уточняется в сообщении. Сопровождение транспортного средства автопатрулем ГИБДД организовано не было. По предварительным данным, водитель, не справившийся с управлением автомобилем в условиях гололеда, занимается частным извозом.

Следователи проводят доследственную проверку, обстоятельства ДТП выясняются.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Автомобиль, перевозивший школьников, опрокинулся в Якутии

Дети ехали на конференцию в город Олемкинск

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