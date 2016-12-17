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Суббота,
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Российские ученые запустят парусный спутник для наблюдения за Солнцем

Для его разработки потребуется около 10 лет

Российские ученые разрабатывают уникальный космический аппарат с парусом для наблюдения за полюсами Солнца с околозвездной орбиты. Об этом сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов.

По его словам, аппарат будет размещен на гелиоцентрической орбите с высоким наклонением.

«На аппарате (будет) установлен настоящий парус, на который будет оказывать давление солнечный свет, и этот парус будет использоваться для управления и перемещения аппарата», — приводит ТАСС слова Владимира Кузнецова.

Он также отметил, что аппарат сначала будет выведен на опорную орбиту вокруг Земли, после этого на нем раскроется парус, и солнечный ветер вынесет спутник на гелиоцентрическую орбиту с наклонением в 75 градусов.

Владимир Кузнецов пояснил, что с помощью этого аппарата можно будет вести наблюдение за полюсами Солнца, которых не видно с космических аппаратов на земной орбите, или со спутников, которые летают вокруг звезды.

Масса спутника должна составить 100200 кг, для его разработки потребуется около 10 лет и 1520 млрд рублей.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Российские ученые запустят парусный спутник для наблюдения за Солнцем

Для его разработки потребуется около 10 лет

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