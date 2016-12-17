Российские ученые запустят парусный спутник для наблюдения за Солнцем

Российские ученые разрабатывают уникальный космический аппарат с парусом для наблюдения за полюсами Солнца с околозвездной орбиты. Об этом сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов.



По его словам, аппарат будет размещен на гелиоцентрической орбите с высоким наклонением.

«На аппарате (будет) установлен настоящий парус, на который будет оказывать давление солнечный свет, и этот парус будет использоваться для управления и перемещения аппарата», — приводит ТАСС слова Владимира Кузнецова.

Он также отметил, что аппарат сначала будет выведен на опорную орбиту вокруг Земли, после этого на нем раскроется парус, и солнечный ветер вынесет спутник на гелиоцентрическую орбиту с наклонением в 75 градусов.

Владимир Кузнецов пояснил, что с помощью этого аппарата можно будет вести наблюдение за полюсами Солнца, которых не видно с космических аппаратов на земной орбите, или со спутников, которые летают вокруг звезды.

Масса спутника должна составить 100 – 200 кг, для его разработки потребуется около 10 лет и 15 – 20 млрд рублей.