Автомобиль провалился под лед на Байкале, погибли три человека

Три человека утонули в озере Байкал в Бурятии. Как сообщил представитель регионального ГУ МЧС, погибшие находились в автомобиле, который провалился под лед.



Инцидент произошел в 12.15 по местному времени (7.15 мск) в районе протока Галутай.

«В машине находились шесть человек, трое из них погибли», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

На место происшествия выехали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и ГИМС. В операции задействованы 13 человек и 5 единиц техники.