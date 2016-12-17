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Автомобиль провалился под лед на Байкале, погибли три человека

Инцидент произошел в районе протока Галутай

Три человека утонули в озере Байкал в Бурятии. Как сообщил представитель регионального ГУ МЧС, погибшие находились в автомобиле, который провалился под лед.

Инцидент произошел в 12.15 по местному времени (7.15 мск) в районе протока Галутай.

«В машине находились шесть человек, трое из них погибли», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

На место происшествия выехали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и ГИМС. В операции задействованы 13 человек и 5 единиц техники.

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Автомобиль провалился под лед на Байкале, погибли три человека

Инцидент произошел в районе протока Галутай

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