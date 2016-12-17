Абэ сообщил о взлете отношений с Россией после визита Путина

Глава правительства Японии отметил, что у двух стран есть безграничные возможности для развития отношений во всех сферах
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что визит президента России Владимира Путина способствовал новому взлету отношений между двумя странами.
Об этом глава японского правительства заявил в интервью ТАСС.
«Визит президента Путина в Японию способствовал новому, большому взлету японско-российских отношений», — приводит агентство слова премьера.
Он также подчеркнул, что при обоюдном стремлении у Японии и России есть безграничные возможности для развития отношений во всех сферах.
Президент России впервые за последние 11 лет совершил визит в Японию. В течение 15–16 декабря Владимир Путин побывал в городе Нагато (префектура Ямагути) и Токио. Темой переговоров представителей двух стран стал мирный договор и вопрос южных Курильских островов. Кроме того, Путин и Абэ обсудили двустороннее экономическое сотрудничество.
Читайте также: