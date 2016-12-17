Абэ сообщил о взлете отношений с Россией после визита Путина

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что визит президента России Владимира Путина способствовал новому взлету отношений между двумя странами.



Об этом глава японского правительства заявил в интервью ТАСС.

«Визит президента Путина в Японию способствовал новому, большому взлету японско-российских отношений», — приводит агентство слова премьера.

Он также подчеркнул, что при обоюдном стремлении у Японии и России есть безграничные возможности для развития отношений во всех сферах.

