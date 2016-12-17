Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Обама назвал Россию слабой страной

По словам американского президента, Россия «меньше» и «слабее» США, «не производит ничего», «кроме нефти, газа и оружия»

На своей последней пресс-конференции в качестве президента США Барак Обама назвал Россию слабой страной.

Американский лидер отметил, что Россия «слабее», чем США, и ее территория «меньше». По словам Обамы, экономика России «не производит ничего» из того, что хотели бы покупать другие страны. «Только нефть, газ и оружие»,  резюмировал он.

Политик отметил, что, к его сожалению, отношения Москвы и Вашингтона в последние годы ухудшились, передает «Федеральное агентство новостей».

В ноябре Обама назвал Россию военной супердержавой, имеющей «влияние в регионе и мире».

Читайте также:

Трамп: «Наша внешняя политика нуждается в новом направлении»

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Обама назвал Россию слабой страной

По словам американского президента, Россия «меньше» и «слабее» США, «не производит ничего», «кроме нефти, газа и оружия»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке