На своей последней пресс-конференции в качестве президента США Барак Обама назвал Россию слабой страной.

Американский лидер отметил, что Россия «слабее», чем США, и ее территория «меньше». По словам Обамы, экономика России «не производит ничего» из того, что хотели бы покупать другие страны. «Только нефть, газ и оружие», — резюмировал он.



Политик отметил, что, к его сожалению, отношения Москвы и Вашингтона в последние годы ухудшились, передает «Федеральное агентство новостей».

В ноябре Обама назвал Россию военной супердержавой, имеющей «влияние в регионе и мире».