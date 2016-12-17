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Трамп: «Наша внешняя политика нуждается в новом направлении»

Избранный президент США заявил, что его администрация будет заботиться прежде всего о национальных интересах государства

Фото: Zuma/TASS/Timothy L. Hale

Республиканец Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, заявил, что внешняя политика его страны «примет новый курс». Об этом политик заявил в Орландо, штат Флорида, в ходе выступления перед сторонниками.

Трамп отметил, что американцы перестроят свою страну, «вместо того чтобы перестраивать чужие государства», передает «РИА Новости».

«Наша внешняя политика нуждается в новом направлении», — сказал Трамп. Он назвал вторжения, совершенные ранее в другие страны, безумием и пообещал, что они закончатся.

«Слишком долго мы переходили от одного безответственного вторжения к другому в страны, о которых большинство из вас даже не слышали раньше, это безумие и это кончится», — отметил Трамп.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении «поладить» с Россией и ее президентом.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Трамп: «Наша внешняя политика нуждается в новом направлении»

Трамп: «Наша внешняя политика нуждается в новом направлении»Избранный президент США заявил, что его администрация будет заботиться прежде всего о национальных интересах государства

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