Трампу предлагают «доктрину Трумэна» против России

Американский истеблишмент собирается потребовать от Дональда Трампа ужесточить политику в отношении России. Конгрессмены из Демократической партии, а также высокопоставленные представители силовых кругов хотят настоять на принятии «концепции сдерживания» Москвы, аналогичной той, что была одобрена президентом США Гарри Трумэном против СССР.

По данным информированного источника «Известий» в Республиканской партии, антироссийски настроенные политики в США собираются предложить Дональду Трампу новую «концепцию сдерживания» России. Принятие такого рода документов обычно происходит в течение нескольких месяцев после начала работы новой администрации.

— Нынешняя политическая элита демократов списывает все свои провалы на Россию и пытается объяснить все неудачи происками Москвы. Это старое мышление, которое новой администрацией никак не разделяется. Теперь продемократическая элита собирается предложить «доктрину сдерживания» Москвы. По их мнению, «доктрина Трумэна» — идеальный образец того, как нужно иметь дело с РФ, — сказал собеседник.

По его данным, основными постулатами этой концепции являются «сдерживание, геополитическая блокада и пропаганда против Москвы».

«Известия» выяснили, что ранее похожее предложение в узком кругу сторонников озвучил экс-директор ЦРУ Леон Панетта. Выступая на мероприятии в Институте Рональда Рейгана, он заявил, что необходимо как можно быстрее оказать воздействие на Трампа. Тогда Панетта отметил, что нужно предложить избранному президенту США концепцию сдерживания Москвы, аналогичную «доктрине Трумэна».

Напомним, что «доктрина Трумэна» — это концепция внешней политики, предложенная президентом США Гарри Трумэном в 1947 году. Цель этой доктрины заключалась в сдерживании СССР. По мнению экспертов, концепция Трумэна сыграла большую роль в эскалации холодной войны и стала фактором, оказавшим серьезное дестабилизирующее воздействие на международные отношения того времени.

По мнению американского политолога Стефена Эберта, за созданием новой «доктрины Трумэна» стоит Демократическая партия, а американский ВПК охотно поддержит эту концепцию, так как сможет на этом заработать. Собеседник также подчеркнул, что Леон Панетта — член Демократической партии и давний сторонник жесткой линии в отношении Москвы.

— Я хочу напомнить, что холодная война де-факто началась именно с «доктрины Трумэна». Она имела исключительно дестабилизирующий эффект на международные отношения. После ее принятия Вашингтон начал поддерживать разные режимы против СССР и дестабилизировать союзников Москвы, — сказал Стефен Эберт.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сказал «Известиям», что если эта концепция будет одобрена, то это ознаменует собой начало новой полномасштабной холодной войны.

— Демократы оказывают на Трампа чудовищное давление. В особенности жесточайшей критике подвергается его взвешенное отношение к России. Концепция внешней политики администрации Трампа скоро начнет разрабатываться. Это дело нескольких месяцев, и принимается она в первые месяцы работы новой администрации, — сказал политолог.