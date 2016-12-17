Польскую оппозицию глава МВД обвинил в попытке захвата власти в стране

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак обвинил оппозицию в осуществлении попытки захвата власти в стране.



В пятницу группа депутатов оппозиционных партий заняла трибуну в зале сейма, где проводятся заседания. В итоге спикер нижней палаты парламента Польши перенес заседание в другой зал.

«Так я оцениваю вчерашние события — как нелегальную попытку захвата власти», — приводит слова Блащака «РИА Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF.

Причиной действий оппозиционеров стало отстранение депутата оппозиционной «Гражданской платформы» от участия в парламентской сессии. Ранее он раскритиковал решение сейма ограничить работу журналистов в здании парламента.

