Полиция Варшавы опровергла сообщение о применении слезоточивого газа

Полиция Варшавы не использовала слезоточивый газ для разгона протестующих у здания сейма. Об этом сообщил пресс-секретарь правоохранительного органа города Мариуш Мрозек.

Ранее в ряде СМИ появилась информация об использовании слезоточивого газа для разгона митингующих.

Как уточнил Мариуш Мрозек, сотрудники правоохранительных органов применяли против протестующих только физическую силу, не злоупотребляя своими полномочиями. При этом он отметил, что один из демонстрантов бросил дымовую шашку, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее полиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов обеспечили выезд главы правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского, а также премьер-министра республики Беаты Шидло из здания сейма.