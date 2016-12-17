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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Алеппо

В ходе телефонного разговора главы МИД РФ и Турции затронули и «московское заседание»

Телефонный разговор глав МИД России и Турции состоялся утром в субботу, 17 декабря. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в сирийском Алеппо и предстоящую встречу по Сирии в Москве.

ТАСС уточняет, что встреча представителей России, Ирана и Турции должна состояться 27 декабря. Основной темой станет сирийское урегулирование и вопросы эвакуации в Алеппо.

 Сергей Лавров выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в центральной части Турции. В городе Кайсери был подорван автобус, погибли 13 военнослужащих.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Алеппо

В ходе телефонного разговора главы МИД РФ и Турции затронули и «московское заседание»

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