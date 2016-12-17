Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Алеппо

Телефонный разговор глав МИД России и Турции состоялся утром в субботу, 17 декабря. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в сирийском Алеппо и предстоящую встречу по Сирии в Москве.

ТАСС уточняет, что встреча представителей России, Ирана и Турции должна состояться 27 декабря. Основной темой станет сирийское урегулирование и вопросы эвакуации в Алеппо.

Сергей Лавров выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в центральной части Турции. В городе Кайсери был подорван автобус, погибли 13 военнослужащих.