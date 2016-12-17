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Устроенный смертником взрыв в турецком Кайсери унес жизни 13 военных

Еще 55 человек были ранены

Фото: TASS/Zuma/Depo Photos

Взрыв в турецком городе Кайсери, который унес жизни 13 военнослужащих, совершил террорист-смертник. Об этом сообщил премьер-министр республики Бинали Йылдырым.

Теракт произошел в субботу, он был направлен против ВС страны. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы. Жертвами нападения стали 13 военных, еще 55 были ранены.

«Сегодня произошло нападение на автобус, перевозивший военных, с участием террориста-смертника», — сообщил Бинали Йылдырым в эфире местного телевидения.

Он также отметил, что теракт в Кайсери схож по исполнению с терактом в Стамбуле, который произошел 10 декабря. Тогда ответственность за инцидент взяла на себя курдская радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана».

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Устроенный смертником взрыв в турецком Кайсери унес жизни 13 военных

Устроенный смертником взрыв в турецком Кайсери унес жизни 13 военныхЕще 55 человек были ранены

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