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В турецком Кайсери недалеко от университета взорвался автобус

Известно о нескольких погибших

Автобус, перевозивший военных, взорвался недалеко от университета турецкого города Кайсери.

При взрыве погибли несколько человек, известно о раненых. Западные СМИ, сообщающие о взрыве, точное количество жертв и пострадавших не приводят, отмечает «РИА Новости».

К месту взрыва прибыли кареты «скорой» и сотрудники правоохранительных органов, ответственность за подрыв автобуса пока на себя никто не взял.

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

В турецком Кайсери недалеко от университета взорвался автобус

Известно о нескольких погибших

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