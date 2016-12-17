В турецком Кайсери недалеко от университета взорвался автобус

Автобус, перевозивший военных, взорвался недалеко от университета турецкого города Кайсери.

При взрыве погибли несколько человек, известно о раненых. Западные СМИ, сообщающие о взрыве, точное количество жертв и пострадавших не приводят, отмечает «РИА Новости».

К месту взрыва прибыли кареты «скорой» и сотрудники правоохранительных органов, ответственность за подрыв автобуса пока на себя никто не взял.