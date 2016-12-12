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СМИ: число погибших в результате теракта в Стамбуле возросло до 44

В больницах остаются более 150 пострадавших в результате трагедии

Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 44. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в полиции.

Ранее сообщалось о 38 погибших, 33 из которых — сотрудники полиции.

В больницах остаются более 150 пострадавших в результате трагедии.

Напомним, 11 декабря в центре Стамбула у футбольного стадиона прогремели два мощных взрыва. Турецкие власти полагают, что за теракт ответственна запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), однако позже о своей причастности к трагедии заявила курдская радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана».

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

СМИ: число погибших в результате теракта в Стамбуле возросло до 44

В больницах остаются более 150 пострадавших в результате трагедии

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