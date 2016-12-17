Россия прорабатывает вопрос создания транспортного перехода с Японией

Минтранс прорабатывает вопрос создания транспортного перехода между Россией и Японией, сообщил замглавы ведомства Алексей Цыденов.

«По Сахалину есть два варианта — тоннель и мост, по соединению Сахалина с Японией варианты пока находятся в оценке», — приводит ТАСС сообщение замминистра.

При этом гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин сообщил, что для реализации такого проекта может потребоваться 1 трлн рублей. По его мнению, строительство транспортного перехода можно начать одновременно между материком и Сахалином и Хоккайдо и Сахалином. Время реализации проекта составит от 3 до 5 лет.