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Россия прорабатывает вопрос создания транспортного перехода с Японией

Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов

Минтранс прорабатывает вопрос создания транспортного перехода между Россией и Японией, сообщил замглавы ведомства Алексей Цыденов.

«По Сахалину есть два варианта  тоннель и мост, по соединению Сахалина с Японией варианты пока находятся в оценке», — приводит ТАСС сообщение замминистра.

При этом гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин сообщил, что для реализации такого проекта может потребоваться 1 трлн рублей. По его мнению, строительство транспортного перехода можно начать одновременно между материком и Сахалином и Хоккайдо и Сахалином. Время реализации проекта составит от 3 до 5 лет.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Россия прорабатывает вопрос создания транспортного перехода с Японией

Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов

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