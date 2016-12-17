Эрдоган назвал виновных в теракте в городе Кайсери

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за теракт, осуществленный в Кайсери, несет Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещенная в стране.

В письменном заявлении Эрдогана уточняется, что теракт в Кайсери связан с событиями в Ираке и Сирии.

«Сепаратистская террористическая организация (РПК. — Ред.) ответственна за это», — заявил Эрдоган. «Турция находится под общим ударом нескольких террористических группировок»,— говорится в его заявлении, передает «РИА Новости».

Заминированный автомобиль взорвался около автобуса, в котором ехали в увольнение военнослужащие. Погибли 13 военных и 55 получили ранения, напоминает «Федеральное агентство новостей».