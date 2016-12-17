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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом

Автобус с военными был подорван утром в субботу в городе Кайсери

Президент России выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом в городе Кайсери. Владимир Путин отметил, что Москва готова наращивать сотрудничество с Анкарой в сфере противодействия терроризму.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате террористического акта в городе Кайсери», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Россия со своей стороны готова и далее наращивать сотрудничество с Турцией в сфере антитеррора», — сообщается в документе.

Утром в субботу заминированный автомобиль был взорван около автобуса с военнослужащими. На месте теракта погибли 13 военных и 55 получили ранения.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом

Автобус с военными был подорван утром в субботу в городе Кайсери

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