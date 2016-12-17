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Силуанов сообщил о плавном повышении зарплат бюджетникам

По словам министра финансов РФ, динамика роста выплат будет согласована с отраслевыми ведомствами и федеральными структурами

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и врачей, в 2017 году будет происходить более плавно по сравнению с запланированными «дорожными картами». Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«У нас в правительстве принято решение о более плавном повышении зарплаты работникам бюджетной сферы по сравнению с теми «дорожными картами», которые были запланированы на 2017 год», — приводит ТАСС слова министра.

Он также ответил, что динамику увеличения зарплат будет необходимо отработать с отраслевыми ведомствами и федеральными структурами.

Кроме того, Антон Силуанов отметил, что реализация этой программы не отразится на исполнении майских указов президента РФ Владимира Путина. Согласно указам главы государства средняя зарплата врачей должна составлять 200% от средней заработной платы в конкретном регионе страны.

Как передает «Федеральное агентство новостей», ранее Силуанов сообщил, что Министерство финансов в декабре потратит из Резервного фонда 1 трлн рублей, при этом годовой объем трат в соответствии с планами должен составить 2,1 трлн рублей.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Силуанов сообщил о плавном повышении зарплат бюджетникам

Силуанов сообщил о плавном повышении зарплат бюджетникамПо словам министра финансов РФ, динамика роста выплат будет согласована с отраслевыми ведомствами и федеральными структурами

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