Трамп обвинил Китай в краже исследовательского беспилотника США

Инцидент с американским подводным беспилотником, который в международных водах Южно-Китайского моря захватили военные КНР, прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп.

Республиканец назвал произошедшее «кражей» и «беспрецедентным актом».

«Китай крадет исследовательский беспилотник ВМС Соединенных Штатов в международных водах — берет его из воды и увозит в Китай, беспрецедентный акт», — написал политик.

China steals United States Navy research drone in international waters - rips it out of water and takes it to China in unprecedented act. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 декабря 2016 г.

Пентагон ранее потребовал от КНР вернуть беспилотный исследовательский аппарат, который был поднят китайскими военными в международных водах Южно-Китайского моря.

Аппарат базировался на американском океанографическом судне Bowditch, всего в воде находились два дрона США. Один из них американцам удалось поднять из воды.