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Трамп обвинил Китай в краже исследовательского беспилотника США

Об этом избранный президент США написал на своей странице в Twitter

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Инцидент с американским подводным беспилотником, который в международных водах Южно-Китайского моря захватили военные КНР, прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп.

Республиканец назвал произошедшее «кражей» и «беспрецедентным актом».

«Китай крадет исследовательский беспилотник ВМС Соединенных Штатов в международных водах — берет его из воды и увозит в Китай, беспрецедентный акт», — написал политик.

Пентагон ранее потребовал от КНР вернуть беспилотный исследовательский аппарат, который был поднят китайскими военными в международных водах Южно-Китайского моря.

Аппарат базировался на американском океанографическом судне Bowditch, всего в воде находились два дрона США. Один из них американцам удалось поднять из воды.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Трамп обвинил Китай в краже исследовательского беспилотника США

Трамп обвинил Китай в краже исследовательского беспилотника СШАОб этом избранный президент США написал на своей странице в Twitter

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