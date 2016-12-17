Политика Трампа может привести к торговым войнам, полагает минфин КНР

Заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо заявил, что политика избранного президента США может привести к торговым войнам. При этом чиновник отметил, что войны продлятся менее года.

Об этом замминистра минфина КНР заявил на конференции, посвященной перспективам развития экономики Китая в 2017 году. Чжу Гуанъяо отметил, что начиная с 1972 года «китайско-американские отношения поступательно развивались», передает ТАСС.

Трамп ранее заявлял, что США должны облагать специальными пошлинами ввозимые из Китая товары, чтобы заставить власти страны перестать занижать курс национальной валюты.