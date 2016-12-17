Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Политика Трампа может привести к торговым войнам, полагает минфин КНР

При этом власти Китая выражают надежду, что подобного развития событий удастся избежать

Заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо заявил, что политика избранного президента США может привести к торговым войнам. При этом чиновник отметил, что войны продлятся менее года.

Об этом замминистра минфина КНР заявил на конференции, посвященной перспективам развития экономики Китая в 2017 году. Чжу Гуанъяо отметил, что начиная с 1972 года «китайско-американские отношения поступательно развивались», передает ТАСС. 

Трамп ранее заявлял, что США должны облагать специальными пошлинами ввозимые из Китая товары, чтобы заставить власти страны перестать занижать курс национальной валюты.

Читайте также:

Трамп обвинил Китай в краже исследовательского беспилотника США

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Политика Трампа может привести к торговым войнам, полагает минфин КНР

При этом власти Китая выражают надежду, что подобного развития событий удастся избежать

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке