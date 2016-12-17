Шойгу обсудил с главами минобороны Сирии и Ирана ситуацию в Алеппо

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил со своими сирийским и иранским коллегами Фахедом Джасем аль-Фреджем и Хосейном Дехганом обстановку в Алеппо. Об этом в субботу сообщил представитель пресс-службы российского оборонного ведомства.

В обсуждении также принимал участие глава национальной разведывательной службы Турции Хакан Фидан.

«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о ситуации в Алеппо. Обсуждались пути нормализации там военной и гуманитарной обстановки и конкретные шаги по созданию условий обеспечения режима прекращения боевых действий на территории Сирии», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, Сергей Шойгу выразил соболезнования Хакану Фидану в связи с терактом в турецком городе Кайсери, жертвами которого стали 13 военнослужащих республики.