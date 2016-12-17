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Минобороны: в Алеппо спасены 10 тыс. сирийцев

Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

Министерство обороны России сообщает о спасении в Алеппо почти 10 тыс. сирийцев.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что операция по выводу из Алеппо боевиков является уникальной.

«Уникальность завершившейся операции российского Центра примирения по безопасному выводу из Алеппо боевиков вместе с семьями не только в спасении жизней почти 10 тыс. сирийцев», — заявил Конашенков.

По его словам, открыто «новое окно возможностей для введения режима прекращения боевых действий не только в провинции Алеппо, но и в других районах Сирии».

Для продвижения вперед в вопросах примирения в Сирии — это желание договариваться со всеми сторонами конфликта непосредственно «на земле» за исключением террористических группировок, отмечают в Минобороны.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Минобороны: в Алеппо спасены 10 тыс. сирийцев

Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

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