Минобороны: в Алеппо спасены 10 тыс. сирийцев

Министерство обороны России сообщает о спасении в Алеппо почти 10 тыс. сирийцев.



Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что операция по выводу из Алеппо боевиков является уникальной.

«Уникальность завершившейся операции российского Центра примирения по безопасному выводу из Алеппо боевиков вместе с семьями не только в спасении жизней почти 10 тыс. сирийцев», — заявил Конашенков.



По его словам, открыто «новое окно возможностей для введения режима прекращения боевых действий не только в провинции Алеппо, но и в других районах Сирии».

Для продвижения вперед в вопросах примирения в Сирии — это желание договариваться со всеми сторонами конфликта непосредственно «на земле» за исключением террористических группировок, отмечают в Минобороны.