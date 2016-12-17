Биатлонист Шипулин занял второе место на этапе Кубка мира в Чехии

Российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

По итогам спринта с забегом в 12,5 км лидирует французский биатлонист Мартен Фуркад (32.53,6; один промах), россиянин отстал от него на 30,2 секунды (два промаха). На третьем месте находится француз Кентен Фийон Майе, который отстал от победителя на 38,3, но не допустил ни одного промаха.

Как передает «Федеральное агентство новостей», публикация доклада Ричарда Макларена вызвала бурную реакцию зарубежных биатлонистов, однако Антон Шипулин отметил, что пока вина не доказана и другим следует сдерживать эмоции и не давать никаких оценок происходящему.