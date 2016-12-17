Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сотни боевиков покидают пригороды Дамаска

Амнистию боевиков проводят сотрудники армии Сирии и российского Центра примирения сторон

Сотни боевиков амнистированы в районах Западная Гута и Хан эль-Шейх в провинции Дамаск. Террористы сдают оружие и боеприпасы и пишут объяснительные офицерам армии Сирии. В документах они указывают свои личные данные и расписываются в том, что не будут воевать на стороне боевиков.

После этого бывшие боевики получают документы в соответствии с указом Башара Аасада об амнистии, передает «Федеральное агентство новостей».

В ближайшие дни Восточную Гуту покинут 3000 боевиков, которые должны вернуться к мирной жизни.

Читайте также:

Минобороны: в Алеппо спасены 10 тыс. сирийцев

Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Сотни боевиков покидают пригороды Дамаска

Амнистию боевиков проводят сотрудники армии Сирии и российского Центра примирения сторон

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке