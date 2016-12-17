Сотни боевиков покидают пригороды Дамаска

Амнистию боевиков проводят сотрудники армии Сирии и российского Центра примирения сторон
Сотни боевиков амнистированы в районах Западная Гута и Хан эль-Шейх в провинции Дамаск. Террористы сдают оружие и боеприпасы и пишут объяснительные офицерам армии Сирии. В документах они указывают свои личные данные и расписываются в том, что не будут воевать на стороне боевиков.
После этого бывшие боевики получают документы в соответствии с указом Башара Аасада об амнистии, передает «Федеральное агентство новостей».
В ближайшие дни Восточную Гуту покинут 3000 боевиков, которые должны вернуться к мирной жизни.
Читайте также: