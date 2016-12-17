Сотни боевиков покидают пригороды Дамаска

Сотни боевиков амнистированы в районах Западная Гута и Хан эль-Шейх в провинции Дамаск. Террористы сдают оружие и боеприпасы и пишут объяснительные офицерам армии Сирии. В документах они указывают свои личные данные и расписываются в том, что не будут воевать на стороне боевиков.

После этого бывшие боевики получают документы в соответствии с указом Башара Аасада об амнистии, передает «Федеральное агентство новостей».

В ближайшие дни Восточную Гуту покинут 3000 боевиков, которые должны вернуться к мирной жизни.